Bruce Willis'in eşinden açıklama

Editör Özlem KIRAl

68 yaşındaki Bruce Willis'in hafıza kaybı da dahil olmak üzere Alzheimer'a benzer belirtilere sahip olabilen dejeneratif bir durum olan frontotemporal demans hastası olduğu açıklanmıştı.

Bruce Willis ile 2009'dan beri evli olan Emma Heming Willis, hastalığa yönelik potansiyel bir tedavi için yapılan tıbbi denemenin durdurulmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

"MİDEYE ATILAN YUMRUK GİBİ HİSSETTİRİYOR"



Emma Heming Willis, konuyla ilgili, "Wave Life Sciences'ın frontotemporal demans (FTD) ve amiyotrofik lateral sklerozu (ALS) tedavi edebilecek klinik çalışmalarını sonlandırdığını okudum. Bize burada yardımcı olabileceklerinden emin değilim. Gerçekten önemli değil ama yine de mideye atılan yumruk gibi hissettiriyor. Her zaman iyi yanlarına bakmak zorundayım, çabalıyorlar" ifadelerini kullandı.

"UMUDUNU ASLA KAYBETMEYECEK"

Ardından çalışmalara katılan kuruluşlara teşekkür eden Emma Heming Willis, "Lütfen bu ivmeyi devam ettirin. Öğrendikleriniz / bulduklarınız üzerine inşa edin ve bu sevgi dolu toplumdan vazgeçmeyin. Ailemiz inancını korumaya devam edecek ve umudunu asla kaybetmeyecek" şeklinde konuştu.