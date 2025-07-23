Bruce Willis’ten kötü haber... Kızı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Bruce Willis’ten kötü haber... Kızı açıkladı

‘Die Hard’, ‘The Sixth Sense’ ve ‘Pulp Fiction’ filmlerinde canlandırdığı karakterlerle Hollywood efsaneleri arasına giren Bruce Willis’'ten milyonlarca hayranını üzen bir haber geldi.

Bruce Willis'in kızı Tallulah, babasının artık konuşamadığını açıkladı.

bruse3.jpg

70 yaşındaki aktör, ‘frontotemporal demans’ (FTD) hastalığı nedeniyle artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor.

Bruce Willis yaşadığı tedavisi mümkün olmayan hastalığı nedeniyle 2022’de aktörlüğü bırakmak zorunda kalmıştı. 2023 başlarında ise ailesi, Willis’in hastalığını zamanla konuşmayı, motor becerileri ve davranışı etkileyen ciddi bir hastalığa, demansa döndüğünü açıklamıştı.

bruse2.jpeg

Ünlü yıldızın konuşamadığı, yardımsız yürüyemediği ve başarılı aktörlük kariyeri de dahil olmak üzere geçmişi hatırlayamadığı belirtiliyor.

TÜRK İZLEYİCİLER MAVİ AY DİZİSİNİ UNUTMUYOR

maviay.webp

Bruce Willis, Cybill Shepherd ile rool aldığı Moonlighting (Mavi Ay) dizisi ile Türk izleyicinin de gönlünde yer kazanmıştı. Efsane dizi 1985-1989 yılları arasında izleyicilerle buluşmuştu.

Son Haberler
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki! 'Irkçı ve mezhepçi bir anlayış'
Fatih Erbakan'dan Devlet Bahçeli'ye sert tepki! 'Irkçı ve mezhepçi bir anlayış'
10 yaşındaki çocuk kazara akrabasını vurdu: 1 ölü
10 yaşındaki çocuk kazara akrabasını vurdu: 1 ölü
Bruce Willis’ten kötü haber... Kızı açıkladı
Bruce Willis’ten kötü haber... Kızı açıkladı
Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek göndermesi
Ümit Özdağ'dan Melih Gökçek göndermesi
Apartman dairesinde korkutan yangın
Apartman dairesinde korkutan yangın