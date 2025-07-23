Bruce Willis’ten kötü haber... Kızı açıkladı

Bruce Willis'in kızı Tallulah, babasının artık konuşamadığını açıkladı.

70 yaşındaki aktör, ‘frontotemporal demans’ (FTD) hastalığı nedeniyle artık konuşamıyor, okuyamıyor ve yürüyemiyor.

Bruce Willis yaşadığı tedavisi mümkün olmayan hastalığı nedeniyle 2022’de aktörlüğü bırakmak zorunda kalmıştı. 2023 başlarında ise ailesi, Willis’in hastalığını zamanla konuşmayı, motor becerileri ve davranışı etkileyen ciddi bir hastalığa, demansa döndüğünü açıklamıştı.

Ünlü yıldızın konuşamadığı, yardımsız yürüyemediği ve başarılı aktörlük kariyeri de dahil olmak üzere geçmişi hatırlayamadığı belirtiliyor.

TÜRK İZLEYİCİLER MAVİ AY DİZİSİNİ UNUTMUYOR

Bruce Willis, Cybill Shepherd ile rool aldığı Moonlighting (Mavi Ay) dizisi ile Türk izleyicinin de gönlünde yer kazanmıştı. Efsane dizi 1985-1989 yılları arasında izleyicilerle buluşmuştu.