Brüksel Havalimanı'nda grev alarmı

Brüksel Havalimanı, 13 Ocak 2025 tarihinde başlayan ulusal grev sebebiyle ciddi aksaklıklar yaşanıyor. Havalimanının resmi sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, güvenlik personeli ve perakende çalışanlarının katıldığı grev nedeniyle çok sayıda uçuşun iptal edildiği ve rötarların yaşandığı belirtildi. Yolcuların uçuş durumlarını kontrol etmeleri ve alternatif planlar yapmaları önerildi.

BELÇİKA HAVACILIK SEKTÖRÜNDEKİ GERGİNLİK SÜRÜYOR

Brüksel Güney Charleroi Havalimanı'nda da 1 Ekim 2024'te güvenlik, temizlik ve konaklama çalışanlarının katıldığı bir grev sonucunda büyük aksaklıklar yaşanmıştı. O dönemde, Brüksel Havalimanı'ndaki operasyonel kapasitenin azalması nedeniyle Brussels Airlines çoğu uçuşunu iptal etmek zorunda kalmıştı. Bu olay, Belçika havacılık sektöründeki devam eden endüstriyel gerginliklerin altını çizmişti.

YOLCULARA ÖNERİLER

Yetkililer, yolcuların uçuş detaylarını dikkatlice takip etmeleri gerektiğini hatırlatırken, özellikle uluslararası seyahatlerde alternatif güzergâhları değerlendirmeleri tavsiye ediliyor. Brüksel Havalimanı'nda yaşanması muhtemel yoğunluk, grevler sırasındaki hizmet aksaklıklarının tekrar gündeme geleceğini gösteriyor.