3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Brüksel'de çiftçilerden traktörlü protesto   

Brüksel'de çiftçilerden traktörlü protesto   

Belçika’nın Flaman kesiminde yaşayan binlerce çiftçi, traktörleri ile başkent Brüksel’e gelerek, hükümetin tarım politikalarını protesto etti.  

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 20:00
Takip Et

Brüksel'de çiftçilerden traktörlü protesto   

Brüksel'de çiftçilerden traktörlü protesto   
+
Aa
-

Belçika’nın Flaman Bölge Hükümeti'nin gündeminde yer alan ve müzakereleri süren azot emisyonu hakkındaki bir yasanın çıkmasına karşı çıkan çiftçiler, Belçika'nın başkenti Brüksel’de protesto gösterisi düzenledi.

Ülkenin kuzey kesiminde yer alan ve tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı bölgede yaşayan çiftçiler, binlerce traktörle Brüksel'e girdi. Şehrin merkezi bölgelerinden Albert Kanalı çevresine gelen traktörler, alınan tüm önlemlere rağmen trafiği olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde şehre ulaşan traktörler, şehrin ana yollarından hükümet binalarının bulunduğu Art-Loi bölgesine ilerledi. Girişi engellemek isteyen bazı kişilere yumurta attığı bildirilen çiftçiler, akşama doğru şehri terk etmeye başladı. 

Polisin verdiği rakama göre 2 bin 700 traktörle başkente gelen Flaman çiftçiler, Flaman Bölge Hükümeti'ne söz konusu yasal düzenlemeye karşı olduklarını güçlü bir mesajla iletmiş oldu. Hükümet kanadından ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, hazırlanan yasa teklifinin tekrar ele alınması bekleniyor. (İHA)                                  

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
1
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿Meteoroloji 81 ili tek tek uyardı: 5 gün boyunca sürecek
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
2
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿DASK neleri kapsıyor? DASK tazminat hesaplama ve ev sigortası hakkında merak edilenler
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
3
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿İmamoğlu’ndan Meral Akşener mesajı. Demirel’in dediği gibi…
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
4
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Yılmaz Özdil Erdoğan’ın seçim planını açıkladı. Ankara’dan aldığı kulisi Sözcü TV’de paylaştı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
5
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Meral Akşener Yavaş ve İmamoğlu'nu aday olmaya çağırdı
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
6
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Felaketin senaryosunu canlı yayında anlattı: Hangi ilçe hangi şiddetle sarsılacak?
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
7
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿Yasemin Can ve Emine Hatun Mechaal 3000 metrede finalde
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿CHP MYK yarın yeniden olağanüstü toplanacak
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿Arda Göztepe'de. Genç kalecinin sözleşmesi uzatıldı
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿BOTAŞ'tan Bursa'ya geçit yok
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
﻿'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis, şehit oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.