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Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol yasağının süresi uzatıldı

Belçika'nın başkenti Brüksel'in merkezindeki semtlerde kamuya açık alanlarda alkol yasağının süresi uzatıldı.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 15:27
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Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol tüketimi yasağının süresi uzatıldı

Brüksel'de kamuya açık alanlarda alkol yasağının süresi uzatıldı
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Brüksel'in merkezindeki turistik bölgelerde uygulanan yasak, yeni düzenlemeyle en az Ekim 2023'e kadar sürdürülecek.

Uygulama, ilk olarak Şubat 2020'de gece yarısı ile sabah saatleri arasında başlamış, Ekim 2021'de "alkolsüz bölge"nin sınırları yeni cadde ve sokaklar eklenerek genişletilmiş, yasağın süresi 24 saate çıkarılmıştı.

Yasaklı bölgede, alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 avro.

Söz konusu karar, şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı. (AA)

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