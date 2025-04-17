Brüksel'de silahlı saldırı: Yaralılar var

Belçika'nın başkenti Brüksel'de meydana gelen silahlı saldırıda 1'i ağır, 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in Anderlecht, Saint-Gilles, ve Forest ilçelerinden sorumlu Güney Bölgesi Polisi, dün 02.30 sularında Anderlecht ilçesinde çatışmaların sık yaşandığı Clemenceau metro istasyonu yakınında yeni bir olay meydana geldiğini bildirdi. Açıklamada, silahlı çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Olayla ilgili savcılığın soruşturma başlattığı belirtilirken, şüphelilerin yakalanıp yakalanmadığına dair bilgi paylaşılmadı.