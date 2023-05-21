Bruma paylaşılamıyor

Fenerbahçe'nin PSV'den büyük umutlarla transfer ettiği Bruma, sakatlığı nedeniyle bekleneni veremese de kiralık gittiği Braga'da göz kamaştırıyor. Bruma'nın peşinde şimdiden iki Portekiz debi olmaya başladı.

Bruma paylaşılamıyor

Editör: Ufuk Cingöz

Fenerbahçe'nin ocak ayında Portekiz'in Braga takımına kiraladığı Bruma'da gösterdiği performansla adeta göz kamaştırıyor.

İKİ PORTEKİZ DEVİ HAREKETE GEÇTİ
Başarılı performans gösterdiği Braga'da forma giyip 18 maçta 4 gol, 6 asist üreten Portekizli futbolcuya iki kulüpten birden teklif geldi. Bruma'nın performansından memnun olan Braga, oyuncuyu kadrosunda tutmak istese de Portekiz'in bir diğer büyüğü olan Porto da bonservisiyle satın almak için harekete geçti. Fenerbahçe Bruma'nın satışından 5 milyon Euro civarında gelir beklerken, özellikle Porto'nun bu transferde çok istekli olduğu ve düşünülen parayı ödemeye hazır olduğu belirtildi.

PSV'DEN BONSERVİSİ İLE ALINMIŞTI
Sarı lacivertli kulüp, Bruma'yı sezon başında PSV Eindhoven'dan kiralık olarak renklerine bağlamış, Portekizli futbolcu sakatlığının da etkisiyle sadece 5 maçta forma giymişti. Fenerbahçe, PSV ile yaptığı anlaşma gereği ocak ayında Bruma'nın bonservisini 4.2 milyon Euro'ya satın alıp, futbolcuyu Braga'ya kiralık olarak göndermişti. Fenerbahçe'ye transferi çok eleştirilen Bruma'nın durumunun mayıs sonuna dek netleşmesi bekleniyor.

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