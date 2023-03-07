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Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti

Resmi ziyaretlerde bulunmak üzere Ankara'ya gelen Brunei Darüsselam Sultanı Hacı Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı - 16:57
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Brunei Sultanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Brunei Sultanı Waddaulah Anıtkabir'i ziyaret etti
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AA'da yer alan habere göre, Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Sultan Waddaulah, beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Sultan Waddaulah'a ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Brunei Darüsselam Sultanlığı'nın Ankara Büyükelçisi Shafiee Kassim da eşlik etti.



Ziyaretin ardından hatıra fotoğrafı çektiren Sultan Waddaulah, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Sultan Waddaulah, deftere şu ifadeleri yazdı:

"Brunei Sultanlığı'nın halkı adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük kurucusu ve her zaman Türkiye'yi modern ve demokratik bir devlete dönüştüren kişi olarak anılacak Mustafa Kemal Atatürk'e saygılarımı sunuyorum."


 

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