Bruno Fernandes Real Madrid’e gidecek mi? Hocası açıkladı

İngiltere Premier Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Manchester United, yaz transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişime hazırlanıyor.

Sözleşmesi bitecek Christian Eriksen, Tom Heaton, Jonny Evans ve Victor Lindelöf başta olmak üzere çok sayıda oyuncunun takımdan ayrılması bekleniyor.

Premier Lig'de hafta içi fikstüründe deplasmanda Nottingham Forest'la karşılaşacak Manchester United'da teknik direktör Ruben Amorim soruları yanıtladı.

Bruno Fernandes'le ilgili çıkan iddiaların gerçek olmadığını söyleyen Amorim, "Hayır böyle bir şey olmayacak. Hiçbir yere gitmiyor çünkü ona bunu zaten söyledim." dedi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Real Madrid'in Bruno Fernandes için 90 milyon sterlin ödeyebileceği iddia edilmişti.

Manchester United formasıyla bu sezon 44 maça çıkan Bruno Fernandes, 16 gol ve 16 asist kaydetti. Portekizli yıldız 2019/20 sezonunun devre arasından bu yana Manchester United forması giyiyor.