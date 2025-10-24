Geçtiğimiz hafta Liverpool'u yenerek üzerindeki kara bulutları dağıtan Manchester United'da kaptan Bruno Fernandes transfer söylentilerine net yanıt verdi.

Portekizli yıldız Manchester United'da misyonunu tamamlamadığını ve Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi kazanmak istediğini söyledi.

Fernandes, "Manchester United'ın istediği ve hak ettiği başarıyı henüz sağlayamadım. Bu yüzden görevim net. Manchester United’da Premier League ve Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak." diye konuştu.

Kırmızı Şeytanlar ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan tecrübeli oyuncu Suudi Arabistan'dan gelen baş döndürücü tekliflere rağmen takımda kalmak istediğini açıkladı.