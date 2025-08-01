Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı! Taraftarlar havalara uçtu: Transfer...

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye transfer olan Nelson Semedo'nun anons videosunu paylaşan Portekizli yıldız, flaş bir çağrı yaptı.

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BRUNO FERNANDES'TEN NELSON SEMEDO İÇİN FRED'E MESAJ!



Bruno Fernandes paylaşımına Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'i etiketledi. Tecrübeli isim, bu paylaşıma, "Ortağıma iyi bak" yazdı.



Bruno Fernandes ile Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşlar. Manchester United'ın yıldızının yaptığı bu paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Bruno Fernandes'i mesaj yağmuruna tuttu.

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İşte o paylaşım:

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