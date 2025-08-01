Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı! Taraftarlar havalara uçtu: Transfer...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bruno Fernandes'ten Fenerbahçe paylaşımı! Taraftarlar havalara uçtu: Transfer...

Manchester United'in yıldız oyuncusu Bruno Fernandes, sosyal medya üzerinden çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Portekizli yıldız, Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo için yaptığı paylaşımı alıntıladı ve sarı-lacivertlilerin tecrübeli oyuncusu Fred'e bir mesaj gönderdi. İşte detaylar...

İngiliz devi Manchester United'da forma giyen Bruno Fernandes, dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye transfer olan Nelson Semedo'nun anons videosunu paylaşan Portekizli yıldız, flaş bir çağrı yaptı.

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BRUNO FERNANDES'TEN NELSON SEMEDO İÇİN FRED'E MESAJ!

Bruno Fernandes paylaşımına Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred'i etiketledi. Tecrübeli isim, bu paylaşıma, "Ortağıma iyi bak" yazdı.

Bruno Fernandes ile Nelson Semedo, Portekiz Milli Takımı'ndan arkadaşlar. Manchester United'ın yıldızının yaptığı bu paylaşım sonrası Fenerbahçeli taraftarlar Bruno Fernandes'i mesaj yağmuruna tuttu.

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İşte o paylaşım:

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