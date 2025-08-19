Bruno Lage Fenerbahçe maçı öncesi Kerem Aktürkoğlu kararını açıkladı!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi Benfica'da Teknik Direktör Bruno Lage Kadıköy'de oynanacak ilk maç öncesi basın toplantısında konuştu. Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde bir önceki turda son dakikalarda Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna almasının sportif bir karar olduğunu açıkladı.

"OYUNCULARIMLA GURUR DUYUYORUM"

Bruno Lage'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Belki de Benfica tarihinin en kısa sezon öncesi hazırlığı oldu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tatilden döndükten sonra bu resmi maçları oynadılar. Gelir gelmez rekabetçi bir seviyede başladılar. Dolayısıyla performanslarından memnunum ama daha yapmamız gereken çok iş var.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNAYACAK MI?

"Bu soruya cevap vermeyeceğim. Önemli olan takım oyunu. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Geçen sene bizim için yaptıkları çok önemli. Bu sene başlaması da önemli.

"ELEME BENFICA İLE FENERBAHÇE ARASINDA"

Mourinho ile karşılaşmamız ilginç olacak. İkimiz de Setubal'danız. Şu an önemli olan şey Bruno ile Mourinho'nun maçı diye değil Fenerbahçe-Benfica maçı olarak bakmamız. Ona duyduğum tüm saygı bir tarafa yarın iyi bir sonuç almaya odaklandık.

20 yıl önce birbirimizle şakalaşırdık. O UEFA Kupası'nı kazanıyordu. Ben de 2. Lig'e çıkmıştım. Hepimiz Portekiz futbolu için yaptıklarından dolayı gururluyuz. Babam onu çok seviyor arkadaş olarak. Ancak bizim için tek hedef yarın galip gelebilmek.

İki iyi arkadaş olarak karşılaşacağız ama benim ve teknik ekibimin aklında yarınki maçı kazanmak var. Bruno değil Benfica kazanacak. Bu eleme Benfica ile Fenerbahçe arasında olacak.

"TÜRK KULÜPLERİNİN ÖDEDİĞİ MAAŞLARI BİZ ÖDEYEMEYİZ"

Mourinho'yu benden daha iyi tanıyorsunuz. Türk futbolunu takip ettiğim kadarıyla en büyük Türk kulüplerinin ödediği maaşları hiçbir Porteki kulübü ödeyemez.

Bu eleme maçı iki takım için de çok önemli. Şanslar yüzde 50-50. Antrenör olarak benim için de Mourinho için de çok önemli bir maç.

"KEREM'İN HEDEFİ BENFICA'YA YARDIM ETMEK"

"Ben sadece Benfica antrenörüyüm. Kerem için bir teklif vardı. Transfer döneminde Kerem ve diğer oyuncular teklif alabilir. Biz önümüze bakacağız. Kerem'in ve bizim hedefimiz Benfica'ya yardım etmek olacak."

"BU TARZ ATMOSFERLERE ALIŞIĞIZ"

"Yarın Fenerbahçe'ye taraftarların çok büyük desteği olacak ama bu tarz atmosferlere alışığız. Yarınki maça hazırız."

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU OYUNA ALMAM SPORTİF BİR KARARDI"

Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna almam sportif bir karardı. Çok önemli oyuncularımız var. Hepsini değerlendirmek zorundayım. Önemli olan hangi oyuncunun daha iyi performans vereceğine, kimin girip kimin çıkacağıma karar vermem. Benfica'da numarasını değiştirdi, iyi başladı. Çok iyi performanslar gösterdi. Ancak şu an önemli olan yarınki maç. Uzun bir sezon olacak. Çok fazla maç oynayacağız. Yaptığımız şeylere odaklanmak istiyoruz.