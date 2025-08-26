Bruno Lage'dan rövanş öncesi flaş sözler! Mourinho ve F.Bahçe'yi övdü

Fenerbahçe'nin yarın oynayacağı Şampiyonlar Ligi Play Off Turu rövanş maçı öncesi Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE İYİ BİR ŞAMPİYONLAR LİGİ TAKIMI"

Bruno Lage'ın gazeteciler tarafından yöneltilen sorulara verdiği cevaplardan öne çıkan açıklamaları şu şekilde:

"Bu maç final öneminde. Taraftarlardan nasıl bir destek istiyorsunuz?"

-"Kazanmamız gerekiyor. Fenerbahçe de iyi bir Şampiyonlar Ligi takımı. Çok yüksek nitelikleri olan bir kadro. Teknik direktörleri, Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazanmış Mourinho.

Agresif oyuncuları var. İki santrforlarıyla birlikte oynuyorlar. Organize ataklarda yaptıkları çapraz paslarla dikkat çekiyorlar. Fenerbahçe'nin bu kadar kaliteli olması bizi yıldırmayacak.

Hedefimiz maçı kazanmak. Taraftardan büyük destek istemekteyiz. Maçın her dakikasını anlayarak, kavrayarak desteklerini sergilemeleri gerekiyor.

Benfica, Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalırsa finansal açıdan darbe alacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne kalmamız gerekiyor. Daima hedefimiz maçları kazanmak. Her maçı da ayrı değerlendirmek gerekiyor."

"MOURINHO'NUN HAKEMİ ÖVMESİ SIKINTI DEĞİL"

"Jose Mourinho, maçın hakemi Slavko Vincic'i daha önce övdü."

- "Dünya Şampiyonası'ndaki Chelsea maçını Vincic yönetmişti. Sorun teşkil edecek bir şey yok. Mourinho'nun övgüsü de bizim için sıkıntı değil. Övgüleri hak eden bir hakem Vincic."

"KEREM'İN KEYFİ YERİNDEYDİ"

"Bugünkü antrenmanda Kerem'in keyfi yerindeydi. Tondela maçından morali bozuk çıkmıştı sahadan."

- "Kerem bir yana, tüm futbolcularımla aram iyi. Gazeteciler, futbolcuları bir insan olarak tanımamakta. Ben ikisine de hakimim. Türk gazeteciler de antrenmana gelince onlara el salladı. Kerem'in maç biterken nasıl moralsiz olduğunu söylediniz ama maça girdiği andaki görüntülere baktınız. Yüzü gülüyordu. Takımına destek verdi."

"KOMPAKT ŞEKİLDE SAVUNMA YAPMALIYIZ"

"Jose Mourinho'yu şaşırtmak için neler planlıyorsunuz? Bu maçta daha fazla risk alacak mısınız?"

- "Top bizde değilse defans yaparız. Blok olarak kompakt bir şekilde savunmamızı yapmamız gerekiyor. Gol için de elimizdeki tüm imkanları değerlendireceğiz. Maça başlangıçta futbolcular ve taraftarlar 90 dakikaya odaklanmalı. Bu maçtan galip ayrılmamız gerekiyor."

"OYUNUMUZU RAKİBİMİZE GÖRE DİZAYN EDİYORUZ"

"Benfica oynadığı ilk 6 maçta gol yemedi."

- "Biz rakibimize göre oyunumuzu dizayn etmekteyiz. Sene boyunca hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz. Kollektif olarak iyi anlar yaşadık. Aynı zamanda özellikle kötü zamanlardan da ders almalıyız."