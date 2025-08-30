Bruno Lage'den Kerem Aktürkoğlu sözleri! "Fenerbahçe'ye..."

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Alverca ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.



Portekizli teknik adam, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu için, "Kerem Aktürkoğlu, her zaman çok mutluydu ve örnek bir davranış sergiledi. Eğer öyle olmasaydı Fenerbahçe'ye karşı bize yardımcı olmazdı." ifadelerini kullandı.



Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmiş ve Şampiyonlar Ligi'ne gitmişti.

Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...

Kerem Aktürkoğlu'nda Fenerbahçe'ye büyük şok! İpler Galatasaray'ın elinde: Öyle bir madde var ki...

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ İÇİN AÇIKLAMA



Portekiz temsilcisi Benfica, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.



Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda ön anlaşmaya varılmıştır. Söz konusu anlaşma, 22,5 milyon euro tutarında kesin transferini ve hedeflere bağlı değişken ücret ödemesini öngörmektedir. Bu da transferin toplam değerinin 25 milyon euro'ya ulaşabileceği anlamına gelmektedir." ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, öncelik hakkı olması nedeniyle transferin koşullarıyla ilgili milli futbolcunun eski takımı Galatasaray'a bilgi verildiği kaydedildi.

Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic'ten 3 yıllık imza

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor

Jose Mourinho İstanbul'dan ayrıldı! İşte o görüntüler...