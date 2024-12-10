Brutus'un altın sikkesi rekor fiyasa satıldı

İsviçre'nin Cenevre kentinde, Julius Caesar'ın en bilinen suikastçısı Brutus'un portresini içeren nadir bir altın sikke, 1,98 milyon Euro'ya (1,83 milyon İsviçre Frangı) satıldı. Numismatica Genevensis tarafından düzenlenen müzayede, bu tarihi eserin satışını, komisyon dahil olmak üzere, bir Avrupalı koleksiyoncu adına gerçekleştirdi.

Bu aureus, antik Roma'nın altın para birimi, 43-42 yılında Brutus tarafından, Caesar'ın suikastinden hemen sonra basılmıştır. Sikkenin ön yüzünde, Brutus'un laurier yapraklarıyla çevrelenmiş başının profili bulunurken, arka yüzünde Brutus'un askeri zaferlerini temsil eden savaş sembolleri yer almaktadır. Bu sikke, sadece 17 örneği bilinen bir serinin parçası ve Roma Cumhuriyeti'nin son dönemlerine dair önemli bir tarihi belge niteliğindedir.

Sikke, Brutus'un Marc Antony ve Octavian (daha sonra Augustus) ile Philippi Muharebesi'nde yenilgiye uğradığı ve ardından intihar ettiği dönemin hemen öncesinde basılmıştır. Bu olay, Roma İmparatorluğu'nun kuruluşuna giden yolu açmış ve Roma Cumhuriyeti'nin sonunu getirmiştir.

Söz konusu altın sikke, uzun yıllar boyunca gizli kaldıktan sonra 1950'lerde, bir koleksiyoncu kataloğunda yeniden gün yüzüne çıkarılmıştır. 2006 yılında Zürih'te düzenlenen bir başka açık arttırmada, 360.000 İsviçre Frangı karşılığında satılmıştı. Bu son satış, tarihi eserlerin koleksiyon değerini ve bu tür nadir bulunan antik paraların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Sikkenin satış fiyatı, antik paraların hem tarihsel önemi hem de sanatsal değeri göz önüne alındığında, koleksiyonerler arasında büyük bir ilgi yarattı. Brutus'un sikkesi, sadece bir para birimi değil, aynı zamanda antik Roma'nın politik, askeri ve kültürel tarihinin bir temsili olarak da önem taşıyor. Bu satış, tarih meraklılarının ve koleksiyoncuların, antik dünyanın karmaşık ve ilginç hikayelerine ne kadar büyük bir ilgi duyduğunu gösteren çarpıcı bir örnek oldu.