BŞEÜ akademisyenleri Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları listesinde

Stanford Üniversitesi ve Hollanda merkezli bilimsel yayın şirketi Elsevier iş birliğiyle hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi, 2025 yılı güncellemesiyle yayımlandı. Bu prestijli liste, dünya genelinde bilimsel yayınları ve atıf etkisiyle öne çıkan akademisyenleri kapsıyor.

Liste, bilimsel atıf metriklerinin doğru ve şeffaf biçimde kullanımı amacıyla oluşturulmuş, kamuya açık ve standartlaştırılmış bir veri tabanı temel alınarak hazırlanmıştır. Sıralama; h-indeksi, eş yazarlık uyumlu hm-indeksi, yayınların yazar sırasına göre atıf etkileri, öz atıf içeren ve içermeyen atıf sayıları, geri çekilen yayınlara yapılan ve bu yayınlardan alınan atıflar gibi birçok kriteri dikkate alan bileşik bir gösterge (c-score) üzerinden yapılmaktadır.

Bilim insanları, Science-Metrix sınıflandırmasına göre 22 ana bilim dalı ve 174 alt bilim dalı içinde değerlendirilmiş; en az 5 yayına sahip araştırmacılar arasından c-score sıralamasında ilk 100.000’e girenler veya alt bilim dalında ilk %2’lik dilimde yer alanlar listeye alınmıştır.

BŞEÜ’DEN 6 AKADEMİSYEN LİSTEYE GİRMEYE HAK KAZANDI

2025 yılı listesinde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden 6 akademisyen, iki farklı kategoride listeye girmeye hak kazandı:

Kariyer Boyu Etki Kategorisinde:

* Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı – Rektör

* Prof. Dr. Oğuz Arslan – Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

Yıllık Etki Kategorisinde:

* Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı – Rektör

* Prof. Dr. Oğuz Arslan – Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği

* Prof. Dr. Mustafa Oğuz Çağlayan – Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik

* Doç. Dr. Cüneyt Çağlayan – Tıp Fakültesi, Biyokimya

* Doç. Dr. Gamzenur Özsın – Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

* Doç. Dr. Mesut Işık – Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik