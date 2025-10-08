YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Dersi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Nazile Ural tarafından gerçekleştirildi.

Fakülte akademik kadrosu ve öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen derste Prof. Dr. Ural, konuşmasına yeni akademik yılın tüm öğrencilere, akademisyenlere ve çalışanlara hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural konuşmasında, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bilimsel üretkenliği, yenilikçi eğitim anlayışı ve toplumsal sorumluluğu merkeze alan bir yükseköğretim kurumu olduğunu vurguladı. Üniversitenin vizyonunun “kaliteli eğitim ve özgün bilimsel çalışmalarla geleceği aydınlatmak” olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ural, Diş Hekimliği Fakültesinin bu vizyonu somut biçimde hayata geçiren birimlerden biri haline geldiğini belirtti.

Öğrencilere seslenen Prof. Dr. Ural, bilimsel merak, sürekli öğrenme ve etik değerlere bağlılık vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Bilim, sorgulayan, araştıran ve kendini sürekli geliştiren zihinlerle ilerler. Sizler de bu anlayışla yol aldığınızda yalnızca iyi birer diş hekimi değil; aynı zamanda topluma yön veren bilim insanları olacaksınız.”

Modern diş hekimliğinin yalnızca tedaviye değil, aynı zamanda önleyici ve toplum temelli ağız ve diş sağlığı hizmetlerine odaklandığını belirten Prof. Dr. Ural, öğrencilerden etik değerlere sıkı sıkıya bağlı, bilimsel kanıt temelli çalışan ve toplum sağlığını merkeze alan profesyoneller olmalarını beklediklerini ifade etti.