Bilecik’te 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilen Çukurören Biber Festivaline, Bilecik’in coğrafi işaret tescilli ürünü Çukurören acı biberinden ürettikleri 30 farklı ürün ile katılan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü öğrencilerinin standı yoğun ilgi gördü.

Geçtiğimiz Pazar günü Bilecik’in merkeze bağlı Kızıldamlar Köyünde düzenlenen Bal Kabağı Festivalinde Bal Kabağından ürettikleri 20 farklı ürün ile katılarak festivalin ilgi odağı olan BŞEÜ Gıda İşleme Bölümü öğrencileri, Çukurören Köyünde düzenlenen Çukurören Biber Festivaline de hazırladıkları 30 farklı ürün ile katıldılar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, etkinlik boyunca, 30 farklı ürün üzerinde çalıştıklarını ve geliştirdiklerini söyleyerek, bu ürünler arasında çeşitli biber bazlı şekerlemeler, kurabiyeler, kekler, soslar, baharatlar ve atıştırmalıkların yer aldığını belirtti.

Yenilikçi ve özgün ürünlerinin, festivalde büyük ilgi gördüğünü ve katılımcılar tarafından oldukça beğenildiğini söyleyen Öğretim Görevlisi Kaplan, öğrencilerinin yaratıcı ve girişimci yaklaşımlarıyla ortaya çıkan ürünlerin, hem geleneksel hem de modern tatları harmanlayarak, ziyaretçilerde olumlu bir izlenim bıraktığını da sözlerine ekledi.

Kaplan Yaptığı açıklamada, “19 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Çukurören Biber Festivali’ne, Gıda İşleme Bölümü öğrencileriyle birlikte katıldık. Etkinlik boyunca, öğrencilerimizle birlikte toplamda 30 farklı ürün üzerinde çalıştık ve geliştirdik. Bu ürünler arasında çeşitli biber bazlı şekerlemeler, kurabiyeler, kekler, soslar, baharatlar ve atıştırmalıklar yer aldı.

Yenilikçi ve özgün ürünlerimiz, festivalde büyük ilgi gördü ve katılımcılar tarafından oldukça beğenildi. Öğrencilerimizin yaratıcı ve girişimci yaklaşımlarıyla ortaya çıkan ürünler, hem geleneksel hem de modern tatları harmanlayarak, ziyaretçilerde olumlu bir izlenim bıraktı.

Bu etkinlik, hem öğrencilerimizin pratikteki deneyimlerini artırması hem de bölgenin zengin biber kültürünü tanıtması açısından önemli bir fırsat oldu. Ayrıca, farklı ürünlerimizin ilgi görmesi, gelecek çalışmalarımız ve yeni ürün geliştirme projeleri için motive edici oldu.” dedi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer standı ziyaret ederek ürünleri inceledi ve öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı.