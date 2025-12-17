SERHAT KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Tutum, Yatırım ve Türk Malları Sergisinde yerini alarak geliştirdiği BeyTürk BF İHA modeli ile ilgi odağı oldu.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk ve öğrencileri tarafından geliştirilerek Alfa Kurt Kamikaze İHA Projesi’nin somut çıktısı olarak TUSAŞ ile birlikte TÜBİTAK projesi kapsamında sunulan model; 2.9 metre kanat açıklığı, 3 saat havada kalma süresine ve 4,5 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

Üniversiteler tarafından yürütülen özgün projelerin tanıtıldığı sergide, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Zeki Durak, sergi alanını ziyaret ederek öğrencilerden proje hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, tasarım sürecinin Gazi Üniversitesi TUSAŞ Meslek Yüksekokulu ve BŞEÜ iş birliği ile yürütüldüğünü, üretimin ise “Üniversite tasarlıyor, meslek liseleri üretiyor” kapsamında Beypazarı Fatih Anadolu Lisesi atölyelerinde gerçekleştirildiğini ifade ederek böyle bir projede yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sergide yer alan TUSAŞ prototip üretim yetkilileri, BŞEÜ'nün sergilediği modelleri teknik açıdan inceleyerek tasarım, üretim kalitesi ve mühendislik yaklaşımını oldukça başarılı bulduklarını dile getirdi.

Sergi, üniversite–meslek lisesi–savunma sanayii iş birliğinin sahaya yansıyan güçlü bir örneği olarak değerlendirilirken, gençlerin milli teknoloji projelerinde aktif rol alması dikkat çekti.