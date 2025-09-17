BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı’dan YÖK Başkanına ziyaret

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Erol Özvar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.
Ziyarette yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ve gelecek vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin mevcut durumu, hedefleri, proje ve politikaları değerlendirildi.
Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.