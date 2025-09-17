BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı’dan YÖK Başkanına ziyaret

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı’dan YÖK Başkanına ziyaret

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı ziyaret etti.

Serhat Kaya / Bilecik / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı görevine yeniden atanan Prof. Dr. Erol Özvar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennilerini iletti.

Ziyarette yükseköğretim alanındaki güncel gelişmeler ve gelecek vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin mevcut durumu, hedefleri, proje ve politikaları değerlendirildi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Son Haberler
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
Hasan Mutlu tutuklanmasının sebebini açıkladı!
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
1 ay önce evlenmişti! Taşıdığı bıçak karnına saplandı
Tezgahlarda hamsi bolluğu
Tezgahlarda hamsi bolluğu
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti
İki milli atlet, şampiyonaya veda etti
Yemek siparişi skandalı. O anlar kameralara yansıdı
Yemek siparişi skandalı. O anlar kameralara yansıdı