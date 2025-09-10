BŞEÜ seramik ve cam bölümünden uluslararası yarışmada büyük başarı!

Serhat KAYA – BİLECİK / YENİÇAĞ

Seramik ve Cam Bölümü Araştırma Görevlisi Ozan Bebek, “Ozymandias Fragment” isimli eseriyle; Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı mezunlarımızdan Nurgin Çetin ise “Bulutların Üstünde” isimli eseriyle yarışmada verilen üç mansiyon ödülünden ikisini almaya hak kazandı.

Bunun yanı sıra, Seramik ve Cam Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans öğrencilerinden Ayşe Üstübi “Tutsak”, Belgin Albayrak Noyan “Bana Kalan”, Deniz Tutgun “Deformasyon”, Esra Yıldırım “Ateşten Kalan” ve yeni mezun İrem Büyükböcek “Sürekli Yarın” isimli eserleriyle yarışma sergisinde sergilenmeye değer görüldü.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda ödül ve sergileme hakkı kazanan eserler, 5 Eylül 2025 tarihinde Menemen’deki Tarihi Taşhan’da açılan sergide sanatseverlerle buluştu.

Düzenlenen törende ödüller sahiplerine takdim edilirken, sergilenmeye değer bulunan eserler de yoğun ilgi gördü.

Seramik Sanatı alanında uluslararası ölçekte düzenlenen bu prestijli yarışmada, Seramik ve Cam Bölümü’nün akademisyen ve öğrencileri, elde ettikleri başarılarla Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesini gururla temsil etti.