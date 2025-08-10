BŞEÜ, uluslararası projede ortak olarak yer alacak!

Serhat KAYA - BİLECİK / YENİÇAĞ

İspanya Ulusal Ajansı tarafından 2025/1 çağrı döneminde kabul edilen ve toplam 60 bin Euro bütçeye sahip olan ECO-STONE projesi, doğal taş sektöründe çevre dostu üretim yöntemlerinin teşvik edilmesini, dijital teknolojilerin entegrasyonunu ve sürdürülebilirlik odaklı uygulamaların yaygınlaştırılmasını hedefliyor.

1 Kasım 2025 tarihinde başlayacak ve 18 ay sürecek proje kapsamında; uluslararası toplantılar, işbaşı gözlem faaliyetleri, analiz raporları, el kitapları ve tanıtım materyalleri gibi çeşitli çıktılar üretilecek. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi adına proje yürütücülüğünü, Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Dandıl üstleniyor.

Projenin koordinatörlüğünü İspanya’dan Centro Tecnológico del Mármol y la Piedra yürütürken; Şeyh Edebali Üniversitesinin yanı sıra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası, Romanya’dan Romania Green Building Council ve İspanya’dan Areniscas Rosal S.A. da projeye ortak olarak katkı sunacak.

ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, PROJE KAPSAMINDA:

Dijital teknolojilere dayalı harmanlanmış (blended) eğitim içerikleri geliştirecek,

Çevrim içi öğrenme yönetim sistemleri kuracak,

Doğal taş sektörüne yönelik sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

ECO-STONE projesi ile BŞEÜ, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleri doğrultusunda çevre ve dijital dönüşüm alanlarındaki çalışmalarını uluslararası düzeye taşıyarak, üniversitenin bölgesel sektörel deneyimlerini Avrupa düzeyinde paylaşma imkânı bulacak.