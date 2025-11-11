YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Gençleri bilinçlendirmek ve bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen “En İyi Narkotik Polisi: Anne Projesi” eğitimi, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Eğitim programı kapsamında, öğrencilere madde bağımlılığı, bağımlılıkla mücadele yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Farklı tarihlerde Üniversitenin tüm yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olan program; 11 Kasım, 17 Kasım, 9 Aralık ve 16 Aralık 2025 tarihlerinde Merkez Kampüs Kapalı Spor Salonu’nda, 12 Kasım 2025’te Pazaryeri ve Söğüt Meslek Yüksekokullarında, 18 Kasım 2025’te Gölpazarı ve Osmaneli Meslek Yüksekokullarında, 11 Aralık 2025’te ise Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Bozüyük Meslek Yüksekokulunda devam edecek.

Bu kapsamda yürütülen eğitimlerle, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak toplumsal farkındalığa katkı sağlamaları hedefleniyor.