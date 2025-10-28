YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü tarafından, “Empati Yürüyüşü” etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, öğrencilerin farkındalık düzeyini artırmak, empati becerilerini geliştirmek ve engelli dostu kampüs kültürünü güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

Etkinliğe, Bilecik Altınokta Körler Derneği Başkanı Çiler Kocaman da katılarak öğrencilere beyaz bastonun önemi, sarı kılavuz çizgilerinin anlamı ve görme engelli bireylerin güvenli hareket etme yöntemleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Engelli Öğrenciler Birim Koordinatörlüğü ekibi etkinliğe katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Bilgilendirme oturumunun ardından, öğrencilere göz bandı ve beyaz baston kullanarak oluşturulan kısa bir parkurda yön bulma deneyimi yaşatıldı. Katılımcılar, bu uygulama sayesinde görme engelli bireylerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları deneyimleme ve empati kurma fırsatı buldu.

Etkinlik, öğrencilerden yoğun ilgi görürken, engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılmasına ve toplumsal duyarlılığın güçlendirilmesine önemli katkı sağladı.