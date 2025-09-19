BŞEÜ’den SUSTRA Projesi Çoğaltıcı Etkinliği

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin partner olarak yer aldığı Blended Sustainability Training for Livestock and Animal Food Production (SUSTRA) isimli Erasmus+ projesinin sonuçlarının daha geniş bir kitleyle paylaşılması amacıyla düzenlenen Çoğaltıcı Etkinlik, Bilecik Yavuz Selim Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, BŞEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Rahmiye Zerrin Yarbay ve Doç. Dr. Burçin Atılgan Türkmen SUSTRA projesi, proje ekibi, hedefleri ve elde edilen sonuçlar hakkında kapsamlı bilgiler sundu. Proje ekibinden Levent Burgu ise projeye ait LMS sisteminin işleyişini anlatarak öğrencilerin sistemi deneyimlemesine katkı sağladı.

SUSTRA PROJESİ HAKKINDA

“Erasmus+ Programı KA220 Mesleki Eğitim ve Öğretimde İş Birliği Ortaklıkları” başlığı kapsamında, Hırvatistan’da bir eğitim kurumu koordinatörlüğünde yürütülecek olan projenin ortakları arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi de yer alıyor.

24 ay süreyle yürütülecek proje ile Avrupa’da ve Türkiye’deki tarım ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik sürdürülebilir hayvancılık ve gıda üretimi odaklı eğitim materyalleri geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece, öğrenciler ve teknisyenlerin bilgi-beceri seviyelerinin artırılması; sera gazı emisyonlarının azaltılması, gıda güvenliği ve “tarladan sofraya” stratejisine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, sürdürülebilir hayvansal gıda üretim sistemleri, sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler konularında e-öğrenme modüllerinin yer alacağı bir çevrimiçi eğitim platformu ile mobil aplikasyon geliştirilecek. Platform web üzerinden erişilebilir olacak, mobil uygulama ise ücretsiz olarak indirilebilecek.

Ayrıca, proje süresince 5 uluslararası toplantı, proje sonuçlarının tanıtımı için 6 çoğaltıcı etkinlik ve hedef kitleye yönelik çeşitli eğitim çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu etkinliklerle hem proje çıktılarının yaygınlaştırılması hem de sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.