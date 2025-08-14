Btc Türk hacklendi! 48 milyon dolarlık vurgun iddiası

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Btc Türk hacklendi! 48 milyon dolarlık vurgun iddiası

Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 14 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen kontrollerde sıcak cüzdanlarında şüpheli hareketler tespit edilmesi sonucu kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurdu.

Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından BtcTurk, 14 Ağustos 2025 tarihinde sıcak cüzdanlarında şüpheli çıkışlar tespit edilmesiyle sarsıldı. Bu gelişme üzerine kripto para yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak durdurulurken, kullanıcılar bilgilendirildi.

Alım satım ile Türk Lirası işlemleri ise sorunsuz sürüyor. Hackerların 48 milyon dolarlık bir saldırı gerçekleştirdiği iddiaları henüz resmi olarak doğrulanmadı.

TEKNİK SORUN VE İŞLEM DURDURMA

BtcTurk’ten gerçekleştirilen açıklamada, sıcak cüzdanlarda ortaya çıkan teknik sorun sebebiyle kripto para yatırma ve çekme işlemlerinin geçici olarak askıya alındığı belirtildi. Şirket, çalışmalar tamamlandığında işlemlerin yeniden başlatılacağını ve kullanıcıların bilgilendirileceğini bildirdi. Kullanıcı varlıklarının güçlü mali yapıları sayesinde güvende olduğu vurgulanırken, detaylı araştırmaların devam ettiği ifade edildi.

HACKER İDDİALARI VE ŞİRKETİN AÇIKLAMASI

Hackerların 48 milyon dolarlık bir vurgun yaptığına dair iddialar sosyal medyada hızla yayıldı. Fakat BtcTurk, resmi makamlarla iş birliği içinde detaylı incelemeler yürüttüğünü ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını açıkladı. Şirket, gelişmeleri kullanıcılarla paylaşmaya devam edeceğini belirterek, paniğe gerek olmadığını ifade etti.

Son Haberler
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Kan donduran görüntü vatandaşları ayağa kaldırdı
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Yetersiz teklifi kabul etmiyoruz: Türkiye Kamu-Sen alanları doldurdu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Özel'le Çerçioğlu'nun o görüntüsü gündem oldu
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
Eber Gölü’nde yangın alarmı: İtfaiye teyakkuzda!
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret
TBMM Başkanı Kurtulmuş'a sürpriz ziyaret