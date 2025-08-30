BTK'dan 29 görüntülü görüşme uygulamasına erişim engeli

BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu’nun 20 Ağustos’ta aldığı kararlar, 20 Ağustos’ta Ankara 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği, 22 Ağustos’ta ise Ankara 4’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafından onaylandı.

Engelli Web’in verilerine göre erişim yasağı getirilen platformlar arasında Azar, LiVU ve Tango gibi dünyada milyonlarca kullanıcıya sahip popüler uygulamalar da yer alıyor.

Bunun dışında Flirtfy, Camsurf, CoMeet, ChatU, Tantan, Chamet ve SweetMeet gibi farklı domainler üzerinden hizmet sağlayan çok sayıda platform da karara eklendi.

Daha önce de benzer uygulamalara erişim yasağı getirilmişti.

Örneğin, Tango’nun tango.me alan adı 11 Aralık 2024’te Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, IMVU’nun imvu.com adresi ise 2 Kasım 2024’te Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla kapatılmıştı.

Alınan son kararlarla beraber Türkiye’de çevrim içi görüntülü sohbet ve flört uygulamalarına yönelik erişim kısıtlamaları daha da genişledi.

Erişime engellenen platformların bazıları şöyle:

-Azar

-Mili

-Chat Match – Random Video Chat

-Call Me Chat

-Flirtfy

-Lips

-Hi

-CoMeet

-Tango

-Camsurf & Video Chat

-Roulette Chat Video Omegle Ome

-LivCam

-Instacams

-Derya Görüntülü Sohbet

-Chat PIG

-LiVU

-StrangerCam

-Sarmaş Dolaş

-Guitarly (Flirtify)

-CuteU

-Tantan