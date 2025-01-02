BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş için karar! Hakkında soruşturma açılmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Baş'ın partisinin 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma gerekçe olarak gösterildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel başkanı Hüseyin Baş isimli şahıs hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma ile ilgili olarak Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan dolayı başlatılan re'sen soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından ifadesinin alınmasını müteakip, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden belirlenen yerlere başvurmak ve yurt dışı çıkış yasağı şeklinde Adli Kontrol Tedbir talebinde bulunulmuştur"

HÜSEYİN BAŞ NE DEMİŞTİ?

Hüseyin Baş Trabzon'da; "Suriye'ye demokrasi getireceklermiş. Oğlum sen önce kendi ülkene getir demokrasiyi. Dokuz tane genç İsrail'le ticaret yapıyorsun diye seni protesto etti diye tutukladın. Sen demokrasiyi önce kendi ülkene getir" ifadesini kullanmıştı.