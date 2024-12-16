BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan iktidara hayati uyarı! ABD ve İsrail’in Orta Doğu'daki planını açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Suriye'deki son gelişmeleri değerlendirdi. Baş, “Kıbrıs'ta KKTC varlığının yok sayılması demek, Akdeniz'in bir İsrail gölü haline gelmesi demek” dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Adana 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. BTP lideri Baş, Ahmet Haznedar’ın il başkanı seçildiği kongrede Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirdi. İsrail’in Gazze, Lübnan saldırıları ve ardından yaşanan gelişmelere dikkati çeken Baş, Akdeniz’in İsrail gölü haline getirilmek istendiğini belirtti.

“İSRAİL KIBRIS'LA BİRLİKTE BİR ANLAŞMA YAPARAK DOĞAL KAYNAKLARA HÜKMETMEK İSTİYOR”

Öcalan'ın Meclis’e davet edilmesi hususundan hemen sonra ‘Çok yakında Kıbrıs gündeme gelecek. ABD ve İsrail'in gözü Kıbrıs'ta ve bu konuda ayık olalım. Öcalan işin sosu, emperyal güçler Kıbrıs'ta belli oyunlar istiyor’ tweetini hatırlatarak, “Gazze dediğiniz yer bir sahil şerididir, Akdeniz'e açılan bir sahil şeridi. İsrail Gazze'yi işgal ettiğinde Akdeniz'de kendisine bir ekonomik alan oluşturdu. Gazze’den sonra Lübnan'a gitti ve Lübnan ve Beyrut üzerinden kendisine Akdeniz'de bir alan oluşturdu, daha sonra bugün olan olaylar… Bakın çok enteresan, Suriye'yi her türlü değerlendirebiliriz, bir de buradan bakınca Lazkiye ve Tartus üzerinden İsrail Doğu Akdeniz'in yine diğer kalan bir bölümünde artık hakimiyet oluşturuyor. Şimdi bu hakimiyetin taçlanabilmesi için ve doğal kaynakların en zengin olduğu alan Doğu Akdeniz'in o aradaki şeridi, Kıbrıs'la Suriye Lübnan ve Gazze şeridinin de içinde olduğu o aradaki kanal, Doğu Akdeniz'in en güçlü doğal kaynaklarının olduğu bölge. Şimdi İsrail kontrol ettiği bölgelerle karşısındaki Kıbrıs'la birlikte bir anlaşma yaparak oradaki doğal kaynaklara hükmetmek istiyor.” ifadelerini kullandı.

“AKDENİZ'İN BİR İSRAİL GÖLÜ HALİNE GELMESİ DEMEK”

Türkiye’ye ne yapılacak? sorusunu sorarak neler olacağını Baş, aktardı. Baş, “Bize şu yapılacak; daha yeni Amerika yıllardır diplomatik ilişki kurmadığı Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle bir savunma anlaşması imzaladı ve Amerika artık Güney Kıbrıs'la sıcak temaslar kurmaya başlıyor. Bu şu demek arkadaşlar? Kıbrıs'ta KKTC varlığının yok sayılması demek, Akdeniz'in bir İsrail gölü haline gelmesi demek. Dolayısıyla bizim yöneticilerimiz… Körfez Harekatı başladığında kör gözle bakanlar, 2003'te Irak harekatında kör gözle bakanlar, 2011'de Suriye karıştırıldığında kör gözle bakanlar, Libya'ya sesini çıkarmayıp oradaki olaylara ortak olanlar… Tamam gelin oturalım, yanlış yaptınız ama bundan sonra da kör gözle bakmayın. Çünkü ben görüyorum ki siz yarın bu Kıbrıs'ı da Amerika'nın, İsrail'in emellerine feda edecek, oyuncak edeceksiniz, bunu yapmayın.” dedi.