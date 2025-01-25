BTP lideri Hüseyin Baş emekliler için konuştu: Avrupa standardını verin 75'de emekli olalım

Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın emeklilerle ilgili yaptığı konuşma sosyal medyada dikkat çekti.

Baş, Türkiye'deki emeklilerin durumunu özetlerken Avrupa ile yapılan kıyası ise farklı bir şekilde değerlendirdi.

Baş yaptığı konuşmada "Şimdi şey çok gündemde biliyorsunuz "Avrupa'da bile böyle emeklilik yaşı yok" halkımızda da ciddi bir reaksiyon var diyorlar ki:

EYT'liler şu yaşta emekli oldu. Biz emekli olmak için şu kadar zaman bekliyoruz bir kademe sistemi istiyorlar. Bize bakıyorsunuz emekli olacağımız yaş 65 o da bugünkü hali ile kalırsa, Neymiş efendim ,Avrupa'da bile bu yaş yokmuş ya siz Avrupa'daki emeklinin standardını bize verin biz yaşla ilgili hiç sorun yaşamayacağız" dedi. Hüseyin Baş konuşmasında "Hatta siz Avrupa'daki bırakın emeklinin işçinin standardını verin biz 75'de emekli olalım hatta siz bize Avrupa'daki işsizin standardını verin biz emekli olmayalım" dedi.