BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, partisinin Bolu 9. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. BTP lideri kongre öncesinde Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı makamında ziyaret etti. Tanju Özcan, Hüseyin Baş'a Köroğlu plaketi hediye ederken Hüseyin Baş da Tanju Özcan'a Prof. Dr. Haydar Baş'ın Hoş Geldin Atatürk ve Milli Ekonomi Modeli kitaplarını hediye etti.

BTP Lider Hüseyin Baş, DEM'li vekilin, "Eşit yurttaşlık istiyoruz" sözlerine şu şekilde yanıt verdi:

"DAHA NASIL BİR EŞİTLİK İSTİYORSUNUZ?"

"Muhalefeti susturmanın, muhalefeti durdurmanın, muhalefeti işlevsiz hale getirmenin ne Türkiye'ye bir faydası vardır ne de Türkiye'deki iktidara bir faydası vardır. Bizler sadece ve sadece söylediğimiz sözlerden ötürü yargılanabilirken öte yandan bir bakıyorsunuz Türkiye'de daha dün önüme düştü, bir DEM Partili milletvekili çıkmış, ‘Eşit yurttaşlık istiyoruz’ diyor. Herkesin eşit olduğu yerde eşitlik isteyen eşitlik değil imtiyaz istiyordur. Eşitlik istediğini söyleyen kişi TBMM’de milletvekili. Daha nasıl bir eşitlik istiyorsunuz? Daha nasıl bir eşitlik arıyorsunuz? Bakanınız var, cumhurbaşkanınız oldu, başbakanınız oldu ve Türkiye'de bugüne kadar hangi idari makamda veya sosyal hayatın hangi bölümünde, biriminde etnik bir ayrımcılık yapıldı? Bu bahsettiğimiz partililer Türkiye'de etnik ayrımcılığı gündeme getirene kadar Türkiye'de etnik olarak hangi sorun yaşandı da siz bugün eşitlik istiyorsunuz?"