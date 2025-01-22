BTP lideri Hüseyin Baş'tan Ümit Özdağ tutuklanması sonrası flaş sözler

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ’ın tutuklanması son derece üzücü bir karar olmuştur. Türkiye’de siyaset yapmak bu kadar zor olmamalı. Sayın Özdağ’a, ailesine ve tüm Zafer Partisi teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Baş, sosyal medya hesabından "Zafer Partisi Genel Başkanı Sn. Ümit Özdağ’ın tutuklanması son derece üzücü bir karar olmuştur. Türkiye’de siyaset yapmak bu kadar zor olmamalı. Sayın Özdağ’a, ailesine ve tüm Zafer Partisi teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.