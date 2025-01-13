BTP’nin kurucu Genel Başkanı merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın 10 yıl önceki konuşması sosyal medyada patladı… “AKP, MHP ve HADEP bir olup Türkiye’yi bölecek!”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Bir süre önce hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi’nin kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Haydar Baş’ın 2015 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Baş, konuşmasında, “MHP, AKP ve HADEP bir olup Türkiye’yi bölecek” demişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın babası, BTP’nin kurucu ve ilk Genel Başkan’ı merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın 2015 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Sosyal medyada yayılan ve binlerce beğeni alan konuşmada Prof. Dr. Haydar Baş, 10 yıl önce şu iddiayı gündeme getirmişti:

“AKP, MHP, HADEP TÜRKİYE’Yİ BÖLECEK”

Yapılacak olan iş, net! Amerika’nın kafası. Ak Parti, Milliyetçi Hareket Parti’si… İşte onları beraber yapacak. Türkiye’yi bölmek senaryosu hayata geçtiğinde el atından üç parti; HADEP, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti bir olup Türkiye’yi bölecekler. Cumhuriyet Halk Partisi de göstermelik muhalefet yapacak. Tiyatro bu.

“HODRİ MEYDAN” DEMİŞTİ…

Ben işin hepsini biliyorum. Yani benim malumum. Ama millet; ecnebi kafasıyla hareket edenlere ‘evet’ dedi. Milli olan, dini olan insanların arkasına gitmedi. Ecnebilerin peşine gitti. Bakalım kim yanıldı. Bakalım kim batacak. Bakalım kim çıkacak. Bakalım kimin dediği doğru olacak. Göreceğiz. Ben hodri meydan diyorum.

DEVLET BAHÇELİ ÇAĞRI YAPTI

Prof. Dr. Baş’ın 2015 yılında ifşa ettiği bu gelişmenin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan için “Gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısını akla getirdi. Bahçeli’nin bu çağrısın ittifak ortağı AKP de destek verdi. Ardından DEM Parti’de de devreye girerek İmralı için heyet oluşturuldu. Bebek katili Öcalan ile yeni açılım süreci için görüşmeler başladı. Teröristbaşı bu fırsatla yeni taleplerini sıraladı…

Son Haberler
Kremlin: 'Ukrayna, TürkAkım hattına saldırdı'. Ukrayna konuyla ilgili bir açıklama yapmadı
Kremlin: 'Ukrayna, TürkAkım hattına saldırdı'. Ukrayna konuyla ilgili bir açıklama yapmadı
Marmaris’te çevre temizliği seferberliği
Marmaris’te çevre temizliği seferberliği
Trabzon'da hamsi ucuzladı, vatandaş tezgahlara koştu
Trabzon'da hamsi ucuzladı, vatandaş tezgahlara koştu
İç hatlarda en fazla o havalimanı tercih edildi
İç hatlarda en fazla o havalimanı tercih edildi
Tekirdağ'da o işi yapanlara 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi
Tekirdağ'da o işi yapanlara 91 milyon 844 bin lira ceza kesildi