BTP’nin kurucu Genel Başkanı merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın 10 yıl önceki konuşması sosyal medyada patladı… “AKP, MHP ve HADEP bir olup Türkiye’yi bölecek!”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın babası, BTP’nin kurucu ve ilk Genel Başkan’ı merhum Prof. Dr. Haydar Baş’ın 2015 yılında yaptığı konuşma yeniden gündem oldu. Sosyal medyada yayılan ve binlerce beğeni alan konuşmada Prof. Dr. Haydar Baş, 10 yıl önce şu iddiayı gündeme getirmişti:

“AKP, MHP, HADEP TÜRKİYE’Yİ BÖLECEK”

Yapılacak olan iş, net! Amerika’nın kafası. Ak Parti, Milliyetçi Hareket Parti’si… İşte onları beraber yapacak. Türkiye’yi bölmek senaryosu hayata geçtiğinde el atından üç parti; HADEP, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti bir olup Türkiye’yi bölecekler. Cumhuriyet Halk Partisi de göstermelik muhalefet yapacak. Tiyatro bu.

“HODRİ MEYDAN” DEMİŞTİ…

Ben işin hepsini biliyorum. Yani benim malumum. Ama millet; ecnebi kafasıyla hareket edenlere ‘evet’ dedi. Milli olan, dini olan insanların arkasına gitmedi. Ecnebilerin peşine gitti. Bakalım kim yanıldı. Bakalım kim batacak. Bakalım kim çıkacak. Bakalım kimin dediği doğru olacak. Göreceğiz. Ben hodri meydan diyorum.

DEVLET BAHÇELİ ÇAĞRI YAPTI

Prof. Dr. Baş’ın 2015 yılında ifşa ettiği bu gelişmenin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin teröristbaşı Öcalan için “Gelsin Meclis’te konuşsun” çağrısını akla getirdi. Bahçeli’nin bu çağrısın ittifak ortağı AKP de destek verdi. Ardından DEM Parti’de de devreye girerek İmralı için heyet oluşturuldu. Bebek katili Öcalan ile yeni açılım süreci için görüşmeler başladı. Teröristbaşı bu fırsatla yeni taleplerini sıraladı…