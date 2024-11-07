BTSO Başkanı İbrahim Burkay genç girişimcilerle buluştu

Genç girişimcilerin dünyanın içinde bulunduğu makroekonomik göstergeleri iyi okuması gerektiğini belirten Başkan Burkay, "Artık klasik iş modelleri ekonomideki yerini terk ediyor. Yeni iş modellerine odaklanma zamanı geldi. Doğru iş modellerini ortaya koyanlar bugün bambaşka noktalara geldi. Günümüzün cehaleti önyargılardır. Hayaliniz için "o öyle olmaz" diyenlerden etkilenmeyin ve fikrinizden vazgeçmeyin" dedi.

BTSO çatısı altında faaliyet gösteren TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İstişare Toplantısı Oda Hizmet Binası'nda düzenlendi. Programa, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın yanı sıra TOBB Bursa GGK Başkanı Emre Yıldız ve kurul üyeleri katıldı. Başkan Burkay, genç girişimcilere Bursa ekonomisinin dönüşümü ve gelecek vizyonu ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonuyla hayata geçecek TEKNOSAB Lojistik Teknopark'ın detaylarını paylaştı. Yüksek teknoloji, dijitalleşme ve insan kaynağı üzerinden şekillenen yeni küresel rekabet ortamına ilişkin mesajlar veren Başkan Burkay, BTSO olarak yenilikçi bakış açıları ve vizyoner projelerle Bursa ekonomisine, üretime, ihracata ve istihdama katkı sağlayan genç girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

"Artık fırsatlar şekil değiştiriyor"

Genç girişimcilik kavramının bulunduğun dönemin değişimine ve fırsatlarına uyum sağlama kabiliyetiyle birebir örtüşmesi gerektiğini ifade eden Başkan Burkay, "Zihnen geçmişi yaşıyorsanız, isterseniz 20'li yaşlarda olun, genç girişimci olmanız mümkün değil. Ama zihnen günümüzü ve geleceği planlayabiliyorsanız, yaş sizin için teferruattan başka bir şey değil. Zorluk her dönem aynı. Dünün fırsatları aynen bugün devam ediyor. Gelecekte de aynı şekilde olacak. Sadece fırsatlar şekil değiştiriyor" dedi.

"Finansal Okuryazarlık" Vurgusu

Başkan Burkay, girişimcilere "Dinleyen ama duymayan, bakan ama görmeyen" olmayın tavsiyesinde bulunarak, "Finansal okuryazarlık artık önemli. Ne iş yapıyorsanız yapın nakit akışınızı yönetemediğiniz müddetçe başarılı olmanız mümkün değil. Bizler BTSO olarak sadece genç girişimcilerimiz için değil, farklı sektör gruplarında çok farklı toplantılar yapıyoruz. Bu toplantılardaki paylaşımlar çok kıymetli. Bir problem yaşıyorsanız inanın bana dünyada bunu yaşayan ilk siz değilsiniz. Sizinle birlikte aynı konuda problem yaşayan çok fazla meslektaşınız var. O yüzden işbirliğine mutlaka önem vermelisiniz" ifadelerini kullandı.

"Girişimci kurullar ekonominin gelişmesinde en büyük itici güç"

Başkan Burkay, rekabet öncesi işbirliği ve yerel kabiliyet olan girişimcilik profilinin bir şehri ve ülkeyi dönüştürecek en büyük potansiyel olduğunu ifade ederek, "Aslında sivil toplum kurumları oda ve borsalar buna hizmet etmek için kurulan yapılardır. Genç girişimci kurulları buna hizmet ediyor. TOBB çatısı altında bu kurulların hayata geçmesinden bu yana 15 yıl geçti. Bu yapılar TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'nun vizyonunu bizlere gösteriyor. Genç ve kadın girişimcilere yönelik bu kurulların varlığı sadece bölgesel olarak değil, ülke olarak ekonominin gelişmesinde en büyük itici gücümüz" şeklinde konuştu.

Dünyanın en büyük 10 ekonomisine sahip ülkelerin uzay savunma ve havacılıkta büyük potansiyele sahip ülkeler olduğuna dikkati çeken Başkan Burkay, BTSO olarak stratejik sektörlerde firmalara vizyon kazandıracak önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

"Günümüzün cehaleti önyargılardır"

"Risk alın ve konfor alanınızdan çıkın" mesajı veren Burkay, şöyle devam etti: "Bu süreçte özellikle dünyanın içinde bulunduğu makroekonomik göstergeleri iyi okuyarak yolu doğru tayin edin. Mücadele şayet doğru yoldaysa önemlidir. Klasik iş modelleri artık ekonomide yerini terk ediyor. Yeni iş modelleri geliyor. İnovasyon dediğiniz şey sadece üründe ve hizmette yapılmaz. Esas iş modellerinde yapılır. Doğru iş modellerini ortaya koyanlar bugün bambaşka noktalara geldi. Günümüzün cehaleti önyargılardır. Yeni iş modellerine eski girişimcilerle paylaştığınız zaman "o öyle olmaz" cevabı alabilirsiniz. Fikrinizden ve vizyonunuzdan eminseniz size inanan arkadaşlar bulun ve beraber yürüyün. Asla vazgeçmeyin"

"Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek istiyoruz"

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Emre Yıldız, Bursa'da girişimcilik ekosistemini güçlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "BTSO koordinasyonunda farklı çalışmalar yapıyoruz. Şimdiye kadar strateji arama çalıştayları, istişare toplantıları ve farklı programlarla girişimcilerimize yönelik çalışmalara imza attık. Başkanımız İbrahim Burkay'ın vizyoner projeleri bize ayrı bir güç katıyor. Bu projeler bizim için önemli bir çıkış noktası. Girişimcilik ekosistemini mutlaka güçlendirmeliyiz. Vizyonumuz bu yönde. Kurul olarak girişimcilerimizin yeni ekonomi dönemine hazır olması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Bu projeler Bursa'yı ileriye taşıyacak"

TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Selim Baykal, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın vizyoner tavsiyelerinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Bursa'nın önümüzdeki 40 yılının kurgulandığını görmek bizlere umut verdi. Kariyerimiz boyunca hizmet edeceğimiz projeleri duymak heyecan vericiydi. TEKNOSAB Lojistik Teknopark, iş dünyamıza sunulan çok değerli bir yatırım fırsatı. Bursa'da projeler üretirken, bu projeyle oluşacak ekonomik değeri şehrin insanına kazandırmayı hedeflemeleri takdire şayan" ifadelerini kullandı.

"Genç girişimciler için BTSO büyük bir fırsat"

TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu Üyesi Aysel Öncel, BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın sunumunun geleceğe yönelik farkındalıklarını artırdığını belirterek, "Genç girişimciler olarak farklı alanları nasıl keşfedebileceğimizi, inovasyon ve dönüşümün ne anlama geldiğini ve geleneksel ticaret alanlarını nasıl yeniliklerle geliştirebileceğimizi öğrendik. Biz genç girişimciler için BTSO ve projeleri büyük bir fırsat oldu. Burada bulunmak ve bunları dinlemek bize çok değerli katkılar sağladı" diye konuştu.