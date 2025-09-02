Bu 11 ilacı kullananlar dikkat! Sahteleri Türkiye'de satışa çıkarıldı

Jandarmanın, İstanbul Ümraniye'de geçen yıl, önceden belirlenen adreslere düzenlediği 'sahte ilaç' operasyonunda milyonlarca kutu "sahte kanser ilacı" yakalanmasının yankıları devam ediyor.

SAHTE İLAÇLARIN LİSTESİ ORTAYA ÇIKTI

5 milyon kutunun üzerinde sahte ilacın Türkiye'de internet ve eczaneler üzerinden satışa sunulduğu ortaya çıktı.

BU 11 İLACI KULLANANLAR DİKKAT

OnlarTV'den Murat Ağırel'in haberine göre, söz konusu sahte ilaçların Türkiye'de hangi şehirlerde dolaşıma sokulduğunun tespiti için yapılan araştırma sonucu açıklandı.

İşte Türkiye'de dağıtıma çıkarılan 11 sahte ilaç...

Dostinex – Sütü baskılama tedavisi – 6000 kutu

Venofer – Hemodiyaliz hastaları – 1000 kutu

Pregnyl – Kısırlık tedavisi – 10.000 kutu

Cellcept – Böbrek, karaciğer, kalp nakli sonrası kullanım – 2 milyon adet

Rivotril – Anksiyete giderici – 60.000 adet

Femara – Meme kanseri tedavisi – 100.000 adet

Venetoclax – Kronik lenfositik lösemi – 40.000 adet

Xalkori – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Phesgo – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Xgeva – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

Blincyto – Kanser tedavilerinde kullanılan önemli ilaçlar

KANSER İLAÇLARINA AĞRI KESİCİ KOYDULAR

Ele geçirilen milyonlarca kutu ilacın laboratuvar araştırmalarında kanser ilaçlarının içerisine ağrı kesicilerde kullanılan parasetamol gibi ucuza temin edilebilen bileşenler koyulduğu tespit edildi.

BAKANLIK UYARDI: SOSYAL MEDYADAN İLAÇ SATIN ALMAYIN

Öte yandan yetkililer, sosyal medyadan yapılan ilaç satışlarına güvenilmemesi gerektiğini ifade ederek, bu tür ilaçların tamamının sahte olduğunu vurguladı.

9 tutuklu şüpheli için 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

