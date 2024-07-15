Bu 6 şirket para dağıtacak. Tarihler belli oldu

15-19 Temmuz haftası temettü dağıtımına genel kurullarından onay alan 6 şirket kesinleşti. İşte yatırımcılara ödenecek tutarlar ve tarihleri.

ISBİR KODU İLE İŞBİR HOLDİNG A.Ş.

Pay başına brüt 1,0000000 lira net ise0,9000000 TL temettü verilecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Temmuz olarak, ödeme tarihi ise 18 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

BIMAS KODU İLE BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

BİN kar dağıtımlarını 3 taksitte yapacak. Pay başına brüt 10,0000000 lira, net ise 9,0000000 lira kar dağıtımı yapılacak. 1. taksit olan net 1,8000000 lira için nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz olarak belirlendi, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024 oldu. Her biri net 3,6000000 lira olan diğer iki taksitse Ekim ve Aralık 2024 tarihlerinde olacak.

MERCN KODU İLE MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay başına brüt 0,0699853 lira, net olarak da 0,0629867 lira kar dağıtımı yapılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, yatırımcıya ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

PAPIL KODU İŞLEM GÖREN PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.

Pay başına brüt olarak 0,0581818 lira, net olarak 0,0523636 lira temettü verilecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Temmuz, ödeme tarihi ise 19 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

PNLSN KODU İLE PANELSAN ÇATI CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pay başına brüt olarak 0,7736867 lira, net olarak da 0,6963180 TL temettü verilecek. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Temmuz, ödeme tarihiyse 22 Temmuz 2024 olarak belirlendi.

HLGYA KODU İYE HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Pay başına brüt 0,0170111 lira nette 0,0170111 lira temettü dağıtımı olacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 19 Temmuz, ödeme tarihiyse 23 Temmuz 2024 olarak belirlendi.