Bu adamı tanıdınız mı? Hey gidi hey, taşı sıksa suyunu çıkartırdı

Hollywood’un en güçlü adamı olarak kabul edilen Silvester Stallone, geçen yılların ardından artık yorgun bir savaşçı fiziğine büründü.

Bu adamı tanıdınız mı? Hey gidi hey, taşı sıksa suyunu çıkartırdı

Bugüne kadar ki en ikonik rolleri arasında “Rocky Balboa” ve Vietnam Savaşı gazisi “John Rambo” rolleri ile Hollywood'un efsanevi oyuncuları arasında olan Silvester Stallone 77 yaşında ve artık yılların yorgunluğu yüzüne yansımış bir yorgun savaşçı.

ekran-goruntusu-2023-04-29-115333.png

İlerlemiş yaşına rağmen halen çalışmaya devam eden ünlü oyuncu yapımcı olarak çok konuşulması beklenen bir boks filmi üzerine çalışıyor.

a2-nq1u.webp

Bir zamanlar taşı sıksa suyunu çıkartacak kadar güçlü olan Silvester Stallone geçen yılların acımasızlığına rağmen yine de ak düşmüş saçları fit görüntüsü ile hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

0rtbtszaqey99jzqoavug1.webp

Öne Çıkanlar
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
AKP seçim arabasından ücretsiz ekmek dağıttı izdiham oluştu: Hani ekonomi kötü değildi hani Türkiye uçuyordu?
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
İmam camide siyaset yaptı cemaat camiyi terk etti. İmam cemaati 'Sakin olun' diyerek sakinleştirmeye çalıştı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Devlet Bahçeli Köprülü Kavşağı’na "Sinan Ateş’i torbacılara vurdurtan katil kim?" yazılı pankart asıldı
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Son Haberler
Doğanın parçalarını tuval olarak kullanıyor Kültür Sanat
Doğanın parçalarını tuval olarak kullanıyor
Eva Green kariyerini altüst eden milyonluk davayı kazandı Magazin
Eva Green kariyerini altüst eden milyonluk davayı kazandı
Kim’in kız kardeşi Biden’a hakaret yağdırdı Dünya
Kim’in kız kardeşi Biden’a hakaret yağdırdı
Erdoğan açıkladı. Türkiye’nin ilk uzay yolcuları belli oldu Siyaset
Erdoğan açıkladı. Türkiye’nin ilk uzay yolcuları belli oldu
Ebru Polat pozlarıyla yine sosyal medyayı yıktı Magazin
Ebru Polat pozlarıyla yine sosyal medyayı yıktı
“Ölüme yol açabilir” Uzmanı uyardı. Sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelere seyahat edenler dikkat Sağlık
“Ölüme yol açabilir” Uzmanı uyardı. Sıtmanın yaygın görüldüğü ülkelere seyahat edenler dikkat
Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK yüzünden evlerine dönemiyor Dünya
Sincarlı Ezidiler, terör örgütü PKK yüzünden evlerine dönemiyor