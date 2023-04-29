Bu adamı tanıdınız mı? Hey gidi hey, taşı sıksa suyunu çıkartırdı

Bugüne kadar ki en ikonik rolleri arasında “Rocky Balboa” ve Vietnam Savaşı gazisi “John Rambo” rolleri ile Hollywood'un efsanevi oyuncuları arasında olan Silvester Stallone 77 yaşında ve artık yılların yorgunluğu yüzüne yansımış bir yorgun savaşçı.

İlerlemiş yaşına rağmen halen çalışmaya devam eden ünlü oyuncu yapımcı olarak çok konuşulması beklenen bir boks filmi üzerine çalışıyor.

Bir zamanlar taşı sıksa suyunu çıkartacak kadar güçlü olan Silvester Stallone geçen yılların acımasızlığına rağmen yine de ak düşmüş saçları fit görüntüsü ile hayranlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.