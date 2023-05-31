Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah sezon finali ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinin sezon finali fragmanı yayınlandı. Peki, bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah sezon finali ne zaman?

Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah sezon finali ne zaman?

FOX TV’de Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Adım Farah’ın sezon finali merak ediliyor. Peki, bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah sezon finali ne zaman?

ADIM FARAH SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Adım Farah dizisi 31 Mayıs Çarşamba günü yani bu akşam 14. sezon finali FOX TV'de yayınlanacak.

ADIM FARAH KONUSU NEDİR?

‘Adım Farah’, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alıyor.

ADIM FARAH OYUNCULARI

Dizi; Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturuyor.

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