Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in başrollerini paylaştığı Adım Farah dizisinin 9. bölüm fragmanı yayınlandı. FOX TV’de Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşan Adım Farah’ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Adım Farah 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam Adım Farah var mı? Adım Farah yeni bölüm ne zaman?

Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in bir araya geldiği Adım Farah dizisi FOX TV’de yayınlanıyor. Çarşamba akşamları yayınlanan olan Adım Farah dizisinin bu akşam yeni bölümü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Adım Farah dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Adım Farah dizisi yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM ADIM FARAH VAR MI?

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in paylaştığı Adım Farah dizisi bu akşam yeni bölümüyle FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

ADIM FARAH KONUSU NE?

‘Adım Farah’, ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasadışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın (Demet Özdemir) istemeden bir cinayete şahit olması ve aynı gece tanıştığı Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alıyor.

ADIM FARAH OYUNCU KADROSU

Adım Farah dizisinde Demet Özdemir ve Engin Akyürek’in yanı sıra; Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi birbirinden güçlü isimleri de izleyici ile buluşturuyor.

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