Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun bayramda yani bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, Bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

BU AKŞAM ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO VAR MI?

Ramazan Bayramının son gününde EGO dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin 10. yeni bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

ERKEĞE GÜVEN OLMAZ EGO 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 10. bölüm fragmanı yayınlandı.