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  • Bu akşam hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı?

Bu akşam hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı?

Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri her hafta yeni bölümleriyle Cuma akşamlarımıza konuk oluyor. Sıkı takipçileri olan Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını izleyicisi bu akşam dizilerin yeni bölümü olup olmadığını merak ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı?

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 17:33
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Bu akşam hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı?

Bu akşam hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı?
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Hafta sonuna girilirken Cuma akşamlarının en çok izlenen dizileri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını. Dizi takipçileri Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? Kızılcık Şerbeti Yalı Çapkını bu akşam yeni bölüm var mı?

Cuma akşamları Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle Show TV’de, Yalı Çapkını ise yeni bölümleriyle Star TV’de yayınlanmaktadır. Sosyal medyanın en çok konuşulan dizilerinden olan Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbetinin bu akşam yayınlanacak yeni bölümleri merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle 20:00’da Show TV’de yayınlanacak.

YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?

Yalı Çapkını bu akşam yeni bölümüyle 20:00’da Star TV’de yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

 

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