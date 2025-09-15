Bu akşam işten eve dönerken dikkat! İstanbul’u sağanak yağış vuracak

Eylül ayının ortasına gelinmesiyle beraber, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarında hissedilir düşüşler yaşanmaya başladı.

Ancak hava sıcaklıkları öğle saatlerinde hava 30'lu değerlere yakın seyrediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu bir hava olacak.



Öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli ve Kütahya'nın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARDA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK

Bugün hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK GEÇİŞLERİNE DİKKAT

İstanbul sağanak geçişi beklenen şehirler arasında yer alıyor. Bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'da sağanak geçişleri yaşanacak.

İstanbul'da öğle sıcaklığı 27 dereceye kadar ulaşacak. Geceye gelindiğinde sıcaklık 21 dereceye kadar düşecek.