"Bu akşam kimse girmesin evine" Övgün Ahmet Ercan'dan Balıkesir depremi sonrası flaş açıklama

ÖZEL HABER - BARAN YALÇIN

Balıkesir’de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrası yapılan açıklamada 10 binanın yıkıldığı belirtildi. Depremde herhangi bir can kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Balıkesir’de meydana gelen deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BU DEPREMİN YIKIM YAPMAMASI GEREKİYORDU"

Bu bölgede en son 1969 yılında 6,1’lik bir deprem meydana geldiğini belirten Ercan, “Sındırgı’da biz böyle bir depremi bekliyorduk. Geçmişte bu bölgede bundan büyük depremler de olmuştur. O deprem bugün gerçekleşti. Bu depremin yıkım yapmaması gerekiyordu. Ancak yapıların statiği ile oynandığı için özellikle 2007 öncesi yapılarda bu depremde yıkımlar gerçekleşti. Yıkılan binalar deprem yönetmeliğini sağlamayan yapılardır” ifadelerini kullandı.

"BU AKŞAM KİMSE GİRMESİN EVİNE"

6,1’lik deprem sonrası artçı depremlerin olabileceğini söyleyen Ercan, “Bu depremden sonra bölgede 5,1 lik depremler olacaktır. O yüzden bu akşam girmesin kimse evine” dedi.

Depremlerin sorun olmaması için asgari ücretin ve emekli maaşının artması gerektiğine dikkat çeken Ercan, “Depremlerin sorun olmaması için asgari ücretin 75 bin TL den az olmaması lazım. Dolayısıyla, emekli maaşının 14 bin TL, asgari ücretin 22 Bin TL olduğu ülkede vatandaşların depreme önlem almaları mümkün değildir. Halk bir geçim sıkıntısı içindedir. Sağlam yerde sağlam evde oturacak durumda değildir. Depremde ölüm ve yıkımları azaltmak istiyorsak, önce üretim kaynaklarını artırıp ülke geliri ve ekonomisini düzeltmek ve kişi başına düşen milli geliri artırmak zorundayız. Öteki türlü ancak kendimizi kandırırız. Ekonomi düzelmeden deprem sorunu düzelmez” sözlerini sarf etti.

İstanbul’da büyük deprem olup olmayacağı hakkında da konuşan Ercan, “İstanbul’da deprem 2065’e kadar deprem beklemiyorum” dedi.