Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Ömer ve Kıvılcım arasında yaşanan ayrılık rüzgarlarını ve Nilay’ın Doğa’nın bebeklerine suikast girişimini izledik. Bu akşam yayınlanması beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?

Kızılcık Şerbeti 24. bölümüyle 5 Mayıs Cuma yani bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanacak.