Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Fatih’in Doğa’yı aldatmasını izledik. Bu akşam yayınlanması beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?

Kızılcık Şerbeti 25. bölümüyle 12 Mayıs Cuma yani bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 25. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Fatih’in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata çok büyük olayların habercisidir. Her ne kadar Fatih yaptığından dolayı büyük pişmanlık içindeyse de Aylin’in oyununa gelmekten kendini koruyamaz.

Kayhan’ın şantajlarını boyun eğmeyen Ömer, onu çevresinden uzaklaştırmanın yolunu bulacaktır.

Dolandırıcılara para bulmak için abisi İhsan ile bir oyun kurarak Pembe’yi kandırmaya çalışan Nilay’ın oyunu açığa çıkacak, Pembe gelinini sahtekarların elinden kurtaracaktır.

Özel hayatı kadar iş hayatında da sorunlar yaşayan Kıvılcım, Ömer’le arasını düzeltmek için önce Abdullah ile konuşacak sonra Alev’den akıl alacak ve sevdiği adama büyük bir sürpriz yapacaktır.