Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbetinde bu hafta Umut ve Nursema’nın evliliğe adım atışlarını izledik. Bu akşam yayınlanması beklenen Kızılcık Şerbeti’nin 28. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti dizisi yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında. Show TV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti konusu itibariyle dikkat çekiyor.

BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?

Kızılcık Şerbeti 28. bölümüyle 2 Haziran Cuma yani bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Nursema Alev’in yardımıyla Ankara’ya Umut’un ailesinin yanına gider. Konuşup onları getirmek için ikna etmek ister ama işler istediği gibi olmaz.

Alev ve Abdullah gün geçtikçe daha da yakınlaşacaktır.

Ömer ve Kıvılcım evlilik hazırlıklarına başlar.

Fatih’in bir anlık zaafına yenilerek yaptığı hata çok büyük olayların habercisidir. Her ne kadar Fatih yaptığından dolayı büyük pişmanlık içindeyse de Aylin’in oyununa gelmekten kendini koruyamaz.