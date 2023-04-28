Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

Kızılcık Şerbeti RTÜK’ten kesilen ceza nedeniyle geçtiğimiz 2 hafta boyunca yayınlanmamıştı. Kızılcık Şerbetine verilen cezanın iptal edilmesiyle Kızılcık Şerbetinin bu akşam yeni bölümü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?

KIZILCIK ŞERBETİ BU AKŞAM VAR MI?

RTÜK tarafından 5 kere yayın durdurma ve 1.5 milyon TL’lik kesilen cezaların ardından bu akşam Kızılcık Şerbeti dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

RTÜK’ten kesilen cezanın durdurulmasının ardından Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle yayın hayatına devam edecek. Buna göre çekimleri kaldığı yerden devam eden Kızılcık Şerbeti bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında saat 20:00’da izleyiciyle buluşacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kızılcık Şerbeti 23. bölüm fragmanları yayınlandı.