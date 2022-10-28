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İşte Galatasaray'ın Okan Buruk planı: Karagümrük maçı son şansı mı? Fatih Terim'le kim görüştü? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

''Galatasaray kritik bir maça çıkıyor bu akşam. Rakip giderek düzelen Karagümrük.''

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:02
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''Bu akşam rakip kim olursa olsun kritik.'' Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş Galatasaray'ın Okan Buruk planını açıkladı

İşte Galatasaray'ın Okan Buruk planı: Karagümrük maçı son şansı mı? Fatih Terim'le kim görüştü? Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı
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GÜREL YURTTAŞ / Yeniçağ
Kritik maç dediysem rakibin Karagümrük olmasından değil bu. Bu akşam rakip kim olursa olsun kritik! Özellikle de teknik direktör Okan Buruk adına. Zaten geldiğinden beri üzerine oynayanlar vardı, kötü bir sonuçta ortaya çıkacaklar hemen. Başlayacaklar yine, "Okan Buruk bu takıma yetmiyor" diye.

Peki Dursun Özbek bu konuda hemen karar verir mi? Sanmıyorum. Dünya Kupası için lige verilecek araya kadar bekler diye tahmin ediyorum. O süreye kadar oynanacak maçlardaki futbol ve alınacak sonuçlar etkiler başkanı.

Ama Galatasaray'ın içinde başkandan ayrı planlar yapanlar da var.

Planlarının baş aktörü Fatih Terim.

Fenerbahçe'de tecrübeli Jasus'un olması, Beşiktaş'ın da yine tecrübeli Şenol Güneş'i getirmesi alevlendirdi bu kişileri. "Bizim de Fatih Terimimiz var, hepsinden tecrübeli" diyorlar ve Florya'ya dönmesini istiyorlar. Fatih Terim'le zaman zaman görüşüp, nabız yoklayanların da olduğu söyleniyor. Zaten dikkat etmiyor musunuz, hemen her maçtan sonra Fatih Terim paylaşımları sosyal medyada birinci sıraya çıkıyor.

Bu ortamda Okan Buruk'un işi zor. İnsan ister istemez etkilenir elbette ki söylentilerden.

Bir de Karagümrük maçı öncesi kadroda da sıkıntı var. Defansta kırmızı kart cezalısı Abdülkerim yok. Yerine Emin Bayram oynayacak. Solda Kazımcan'ın yerine yerli zorunluluğu nedeniyle Emre Taşdemir mecburi istikamet gibi. Uzun süredir oynamaması sorun olabilir mi? Göreceğiz. Boey'in yerine de Dubois bekleniyor.

Göründüğü gibi defansta sıkıntı var gibi duruyor. Karagümrük'ün özellikle Caner'in etkili ortalarıyla pozisyon bulduğunu görüyoruz. Bu nedenle stoperlere önemli iş düşüyor.

Bir de Diagne faktörü var ki; oynarsa eski takımına karşı kendisini göstermek isteyecektir elbette, hırslı oynayacaktır.

Sonuçta Okan Buruk'un kader maçlarından biri bu. Bakalım ne olacak, Galatasaray'daki ince plan yapanlar hangi sonuçları alacak?

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