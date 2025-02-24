Bu akşam tarihin en pahalı derbisi oynanacak: Tam 519 milyon euro…

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi öncesi iki takımın toplam kadro değeri dikkat çekiyor. İki ezeli rakibin toplam kadro değeri 519.23 milyon euro...

Galatasaray, kadrosunda yer alan futbolcuların 277,23 milyon euroluk değeriyle ligdeki takımlar arasında bu alanda zirvede yer alıyor.

Fenerbahçe'nin kadrosundaki futbolcuların değeri ise 242 milyon euro. Sarı-Lacivertliler bu alanda 2. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe'de ise Faslı golcü Youssef En-Nesyri ve Faslı orta saha Sofyan Amrabat 22'şer milyon euro ile takımın en değerlileri konumunda yer alıyor. En-Nesyri ve Amrabat'ı, 17'şer milyon euro ile Allan Saint-Maximin ve Sebastian Szymanski takip ediyor.

Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak.

Sarı-Kırmızılılar, 63 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-Lacivertliler ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısındaki derbiyi Galatasaray, deplasmanda 3-1 kazanmıştı.