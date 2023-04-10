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Bu akşam Veda Mektubu var mı? Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Nurgül Yeşilçay, Selim Bayraktar, Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım ve Bennu Yıldırımlar’ın paylaştığı Veda Mektubu yaşanmış bir hikayeye dayanan senaryosuyla Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Peki, bu akşam Veda Mektubu var mı? Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 16:46
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Bu akşam Veda Mektubu var mı? Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bu akşam Veda Mektubu var mı? Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Kanal D’de Pazartesi akşamları ekranlara gelen Veda Mektubu’nun 7. bölüm fragmanı yayınlandı. Yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediliyor. Peki, bu akşam Veda Mektubu var mı? Veda Mektubu 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güçlü oyuncu kadrosu ve gerçek bir aşka dayanan hikayesiyle Veda Mektubu Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş oturduğu hikayesini Gamestory, senaryosunu ise Deniz Akçay’ın kaleme aldığı Veda Mektubu’nun oyuncu kadrosunda; Hakan Karsak, Ümmü Putgül, Hande Elaman, Hazar Motan, Ahmet Kaynak, Elif Çakman, Kerem Alp Kabul, Asya Kasap, Elif Uslusoy, Deniz Altan ve Elena Viunova gibi başarılı isimlerde yer alıyor.

BU AKŞAM VEDA MEKTUBU VAR MI?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Veda Mektubu dizisi bu akşam 20:00’da izleyicisiyle buluşacak.

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